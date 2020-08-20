У футболиста Бога выявлен коронавирус

Известный ивуарийский футболист "Сассуоло" Жереми Бога сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского клуба.

"У игрока нет симптомов. Он не контактировал с другими футболистами и находится в домашней изоляции в соответствии с требованиями органов здравоохранения и действующими протоколами", - уточняет пресс-служба команды.

Бога сдал положительный тест на коронавирус Twitter Сассуоло

Жереми Бога родился в Марселе в 1997 году. В 2008 году присоединился к "Челси" из "ASPTT Марсель" в возрасте 11 лет, когда он вместе с семьёй переехал в Лондон, где работал его отец. После впечатляющего выступления в Академии, он подписал свой первый профессиональный контракт с "Челси" до 2017 года.

Является двукратным обладателем Молодежного Кубка Англии (2014, 2015) и победителем юношеской Лиги УЕФА (2015).

Как сообщал OBOZREVATEL, в английской Премьер-лиге зарегистрирован всплеск заражений коронавирусом. В общей сложности COVID-19 диагностирован уже у 12 футболистов из 14 команд