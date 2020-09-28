У футболиста "Барселоны" отобрали звание лучшего игрока матча из-за возраста

Михаил Морозов Футбол 17:10, 28.09.2020

У 17-летнего нападающего "Барселоны" Ансу Фати отобрали звание лучшего игрока матча за выступление в первом поединке его команды в испанской Ла Лиге 2020/21 против "Вильярреала" (4:0).

Молодой испанец забил два первых гола своей команды во встрече и заработал пенальти, который был реализован Лионелем Месси. Несмотря на это, приз лучшему игроку получил левый защитник каталонцев Жорди Альба.

Как сообщили в Twitter издания GetSpanishFootballNews, Фати не смог получить эту награду, поскольку ее спонсором является пивная компания Budweiser, а футболисту исполнится 18 лет только в конце октября.

Ансу Фати не мог стать лучшим игроком матча из-за возраста
Twitter GetSpanishFootballNews

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее он установил рекорд сборной Испании, отличившись голом в ворота Украины в матче Лиги наций.

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