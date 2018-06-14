В Москве во время открытия ЧМ-2018 случилось ЧП

У стадиона "Лужники" в Москве эвакуировали людей. На арене проходил матч-открытие ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия.

Вывод людей проходил из учебных корпусов МГУ, сказал корреспонденту РБК один из охранников главного здания учебного заведения.

Во время церемонии открытия ЧМ около "Лужников" были эвакуированы несколько зданий, расположенных недалеко от фан-зоны, из-за угрозы взрыва.

В Telegram-канале "Инициативная группа МГУ" (объединение активистов, выступавших против фан-зоны у здания университета) также сообщается об инциденте.

Скриншот Telegram-канал "Инициативная группа МГУ"

Официального подтверждения информации пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента РФ Владимира Путина освистали трибуны перед торжественной речью гаранта на церемонии открытия ЧМ.