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Чемпионат мира 2018
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В Москве во время открытия ЧМ-2018 случилось ЧП

11.3тЧитать новость на украинском

У стадиона "Лужники" в Москве эвакуировали людей. На арене проходил матч-открытие ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия.

Вывод людей проходил из учебных корпусов МГУ, сказал корреспонденту РБК один из охранников главного здания учебного заведения.

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Во время церемонии открытия ЧМ около "Лужников" были эвакуированы несколько зданий, расположенных недалеко от фан-зоны, из-за угрозы взрыва.

В Telegram-канале "Инициативная группа МГУ" (объединение активистов, выступавших против фан-зоны у здания университета) также сообщается об инциденте.

Скриншот

Telegram-канал "Инициативная группа МГУ"

Официального подтверждения информации пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента РФ Владимира Путина освистали трибуны перед торжественной речью гаранта на церемонии открытия ЧМ.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
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