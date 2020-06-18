У экс-тренера "Барселоны" обнаружили неизлечимую болезнь

У бывшего тренера "Барселоны" Хуана Карлоса Унсуэ была обнаружена неизлечимая болезнь под названием боковой амиотрофический склероз, которая постепенно приводит к параличу.

Как ообщает издание Marca, 53-летний испанец начал карьеру голкипера в "Осасуне", затем был вторым номером в "Барселоне" и стал легендой "Севильи", за которую он провел 222 матча, прежде чем повесить бутсы на гвоздь в 2003 году.

Унсуэ работал тренером вратарей в "Барселоне" под руководством Франка Райкарда и Пепа Гвардиолы, после чего решил попробовать себя в роли главного тренера, перейдя в "Нумансию". Там ему не удалось добиться успеха, поэтому он отправился в "Сельту", где помогал Луису Энрике. Их совместная работа пришлась по душе Энрике, который взял Унсуэ с собой в "Барселону". В сезоне 2014/15 "сине-гранатовые" под их руководством сделали требл, выиграв чемпионат и Кубок Испании и Лигу чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион из России Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни из-за бокового амиотрофического склероза.