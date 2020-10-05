У "Динамо" сорвался трансфер футболиста из английской Премьер-лиги, – журналист

Киевское "Динамо" не сумело договориться о переходе с румынским футболистом "Брайтона" Тудором Бэлуцэ, который должен был пополнить состав команды на правах аренды.

Как сообщил заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов в Telegram-канале "Шах и Шах", опорный полузащитник покинул столицу Украины после длинных и неудачных переговоров. Он отправился в расположение национальной сборной.

"Бэлуцэ улетел. Вчера были длинные, тяжелые переговоры, но договориться не получилось. Румын улетел в сборную и пока неизвестно, будет ли этот разговор продолжен вообще", – написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что полузащитник "Брайтона" успешно прошел медосмотр и станет игроком киевлян.