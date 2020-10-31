У "Барселоны" огромные проблемы, и до конца года она обанкротится – СМИ

"Барселона" объявит о банкротстве уже в начале 2021 года, если не договорится с игроками о сокращении зарплат, сообщает Евроспорт со ссылкой на раидостанцию RАС1.

По информации СМИ, каталонцы должны согласовать с игроками сокращение заработной ведомости на 190 млн евро до 5 ноября – это почти треть от общего зарплатного бюджета команды. В противном случае "сине-гранатовые" обанкротятся уже к началу 2021 года. Переговоры между юристами клуба и представителями игроков стартовали 30 октября.

Как уточняет AS, отдельной головной болью для каталонцев станет Лионель Месси – клуб обязан будет выплатить капитану финансовый бонус, если Лео так и не продлит истекающий летом 2021-го контракт.

"Барса" в сезоне-2019/20 не выиграла ни одного трофея, унизительно уступив "Баварии" в Лиге чемпионов со счетом 2:8.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября Жозеп Бартомеу вместе с советом директоров покинул пост президента "Барселоны"