"Ты не уволен": Хацкевич признался, что ему на самом деле сказал Суркис

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о своем увольнении из команды и разговоре с президентом клуба.

"Зная его и наши отношения, никаких для меня вопросов и обиды из-за того, что Игорь Суркис сообщил об отставке по телефону не возникало. Может быть и можно было встретиться, чтобы высказать наши мнения, но после игры с "Брюгге" мы созвонились и он сказал: "Ты не уволен, тебе просто нужно отдохнуть немножко", - заявил Александр Николаевич в интервью Вацко Live.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге" завершился со счетом 3:3, что не позволило киевлянам продолжить участие в турнире.

На следующий день после матча белорусский тренер "бело-синих" вместе с тренерским штабом был уволен.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!