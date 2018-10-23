"Ты го*но!" Футболиста сборной России затравили за гнусный поступок

Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков подвергся жесткой обструкции со стороны фанатов после своего поста в Instagram, посвященного экс-главному тренеру команды Массимо Каррере.

С итальянским специалистом, уволенным накануне, Глушаков попрощался сообщением: "Хочу поблагодарить Массимо Каррера за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!".

На такое лицемерие сразу отреагировала младшая дочка Массимо - Мартина. "Ты это серьезно?" - написала девушка, намекая, что именно Глушаков всеми силами старался избавиться от наставника.

Денис удалил комментарий, что сразу заметили фанаты, начав высказывать в нелицеприятном тоне все, что думают о футболисте.

"Неблагодарные игроки слили тренера,который спустя 16 лет привел их такому долгожданному чемпионству, нормальный адекватный тренер не будет сажать капитана в дубль, значит, он этого заслужил", - пишут юзеры.

Остальные были более категоричны: "Денис, ты г*вно!!!! Новый контракт в кармане и можешь ходить пешком, скотины вы, что слили Массимо, земля круглая!", "Вон из команды вместе с Комбаровым".

Напомним, что Денис Глушаков и защитник "Спартака" Андрей Ещенко были исключены из основной команды за то, что поддержали лайками в Instagram видео, в котором содержится жесткая критика в адрес Карреры.