"Ты должен уйти": легенды "Динамо" поделились откровениями

OBOZREVATEL продолжает вас, друзья, знакомить с фрагментами ретро-интервью. Они были сделаны в разные годы прошлого столетия с известными игроками, тренерами, арбитрами. Надеюсь, вам это интересно.

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Евгений РУДАКОВ

Шестикратный чемпион СССР, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года, бронзовый призер Игр-1976 в Монреале, лучший футболист СССР 1971 года. Много лет успешно защищал ворота "Динамо" и сборной страны. Ушел из жизни в декабре 2011 года в возрасте 69 лет.

- Евгений Васильевич, если честно, хотелось уходить из большого футбола?

- По правде говоря, нет. Прошли годы, но я и сейчас уверен, что несмотря на почтенный для футболиста возраст в 35 лет, завершил выступления на высоком уровне я рано. Очень хотелось еще играть, наверное, даже больше, чем в молодости. Сил еще чувствовал предостаточно, да и опыт за плечами имел огромный. К тому же пример Яшина стоял перед глазами – Лев Иванович в 42 года оставил ворота. Но что поделаешь, таков суровый и неумолимый закон спорта – когда-нибудь, рано или поздно, ты должен уйти.

- Какие форварды доставляли больше всего хлопот?

- Из наших – Осянин, Стрельцов, Банишевский. А на международной арене – ирландец Джордж Бест, югослав Драган Джаич, немец Герд Мюллер, испанец Амансио.

- Можете ли назвать символическую четверку защитников, которых всегда бы хотелось видеть перед своими воротами?

- Пожалуйста. В центре – московский армеец Альберт Шестернев и тбилисец Муртаз Хурцилава, справа – его одноклубник Реваз Дзодзуашвили, а слева – киевский динамовец Виктор Матвиенко.

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Вадим ЕВТУШЕНКО

Родился в 1958 году. Заслуженный мастер спорта. Четырехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка Кубков 1986 года. Двукратный обладатель Кубка страны. За сборную СССР сыграл 11 матчей. Чемпион Швеции в составе команды АИК. Работал тренером, сейчас эксперт канала "Футбол".

- Какой из забитых мячей наиболее запомнился?

- Конечно, как и все форварды, обожаю голы красивые, забитые слета. Лет шесть назад на поле Республиканского стадиона мне удалось в падении через себя поразить ворота "Кайрата" из Алма-Аты. Хотелось бы повторить такой гол не раз. А вот мяч, огорчивший вратаря тбилисских динамовцев Отара Габелии в том же 1980 году, дорог мне не столько исполнением, а забил я его пяткой, сколько тем, что он позволил "Динамо" догнать по очкам московский "Спартак" и начать свою знаменитую беспроигрышную серию из сорока пяти матчей.

- А как забивает Вадим Евтушенко?

- По-разному, в основном – на опережение.

- Что для тебя в спорте главное?

- Наверное, что сумел найти свое призвание и занимался любимым делом. Вместе с партнерами по команде я дарю радость людям, способствую их хорошему настроению.

- Что в жизни игрока ты считаешь самым тяжелым?

- Постоянные отлучки из дома. Они неизбежна, но привыкнуть к ней непросто.

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