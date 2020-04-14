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14 апреля • обновлено в 15:28
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"Тяжелая ситуация": Милевский испугался из-за коронавируса в Беларуси

1.6т
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Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал, что ему "страшновато" ехать на выездной матч пятого тура чемпионата Беларуси против "Витебска" из-за ситуации с коронавирусом.

"У нас матч в Витебске, а там тяжелая ситуация с коронавирусом. Вроде должны были перенести, но в итоге не перенесли. Страшновато", – сказал Милевский во время прямого эфира с бывшим партнером по киевскому "Динамо" Александром Алиевым в Instagram.

Артем Милевский

Артем Милевский

Футбол24

Отметим, что ранее домашний матч "Витебска" против "Смолевичей" был перенесен в другой регион. В Федерации футбола Беларуси (АБФФ) заявили, что это было сделано из-за плохих погодных условий и состояния поля. Однако позже глава Министерства здравоохранения страны Владимир Караник сказал, что на перенос повлияла именно ситуация с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертом туре первенства Беларуси гол Артема Милевского принес победу его "Динамо" в матче против "Ислочи".

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
чемпионат Беларуси
Персона
Артем Милевский
Тег
Динамо-Брест
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