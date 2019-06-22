Футболист сборной Украины Иван Ордец провел первый матч за "Динамо" (Москва). 26-летний защитник вышел на второй тайм в товарищеском матче против "Рудара" – (3:0).

Болельщики в комментариях устроили игроку настоящую обструкцию, обсуждая его выступление в Российской Федерации. Юзеры оскорбляют Ордеца и желают ему всяческих неудач.

Напомним, что 19 июня Ордец подписал контракт с московским "Динамо". Договор рассчитан сроком на три года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в питерский "Зенит" перешел Ярослав Ракицкий. Еще один игрок "Шахтер" Олег Демченко продолжит карьеру в казанском "Рубине".

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