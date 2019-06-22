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"Тварь продажная": футболиста сборной Украины затравили после игры за московский клуб

"Тварь продажная": футболиста сборной Украины затравили после игры за московский клуб
Спортсмен не нашел понимания среди соотечественников
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Футболист сборной Украины Иван Ордец провел первый матч за "Динамо" (Москва). 26-летний защитник вышел на второй тайм в товарищеском матче против "Рудара" – (3:0).

Болельщики в комментариях устроили игроку настоящую обструкцию, обсуждая его выступление в Российской Федерации. Юзеры оскорбляют Ордеца и желают ему всяческих неудач.

"Тварь продажная": футболиста сборной Украины затравили после игры за московский клуб

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Напомним, что 19 июня Ордец подписал контракт с московским "Динамо". Договор рассчитан сроком на три года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в питерский "Зенит" перешел Ярослав Ракицкий. Еще один игрок "Шахтер" Олег Демченко продолжит карьеру в казанском "Рубине".

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Персона
Иван Ордец
Место
Россия
Тег
Динамо Москва
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
то что почти 2 миллиона украинцев пребывают на территории РФ, это упоротых свидомитов не волнует ))) Идите посмотрите, сколько заробитчан прутся с нэньки до "агрессора". Придурки кастрюлеголовые )))
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Тут главное свою семью не перекормить. Там глядишь и до Чечни доростёшь.
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