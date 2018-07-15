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Чемпионат мира 2018
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"Тварь, обос*али Россию?" Появилось видео с сорвавшими финал ЧМ-2018 активистами 

6.7тЧитать новость на украинском

В сети появилось видео допроса участников российской феминистской панк-рок-группы Pussy Riot, которые пытались помешать матчу финала чемпионата мира по футболу-2018 Франция - Хорватия (4:2).

Кадрами с задержанными на своей странице в Twitter поделился российский оппозиционер Алексей Навальный. Видео снятое, по всей видимости, в ОВД.

Публикуем расшифровку разговора полицейских и участников Pussy Riot:

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Полицейский: Наручники! Наручники мне сюда на обоих! Ты, тварь, кто такая? Фамилия, имя, отчество. Вы что, решили России нас*ать?

Петр Верзилов: Нет, мы за Россию, мы за Россию.

Полицейский: А вы знаете, что за это Россия будет штрафные санкции платить ФИФА?

Петр Верзилов: Почему?

Полицейский: По д*очану!

Петр Верзилов: Мы за Россию, очевидно, так же, как вы, если вы за Россию.

Полицейский: Вы Россию подставили под штрафные санкции.

Петр Верзилов: Мы не подставили Россию, неправда.

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Полицейский: Вы ненормальные?

Петр Верзилов: Нормальные.

Полицейский: Где вы форму взяли?

Петр Верзилов: [неразборчиво] Напрокат.

Полицейский: Напрокат? Я иногда жалею, что сейчас не 37 год. Просто, иногда жалею. Обос*али Россию, да?

Петр Верзилов: Да мы не обси*али Россию, у нас нет цели. Мы наоборот за Россию.

Полицейский: Что, цели нет? Вы штрафные санкции [неразборчиво] на Россию.

Напомним, во время матча финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия на поле "Лужников" выбежали четверо участников Pussy Riot: Петр Верзилов, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Ника Никульшина. Одетые в униформу, они назвали свою акцию "Милиционер вступает в игру" и потребовали освобождения политзаключенных.

Как писал OBOZREVATEL, Путину не дали вручить Кубок мира ФИФА.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объекты
сборная Хорватии по футболуСборная Франции по футболуPussy Riot
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