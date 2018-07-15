"Тварь, обос*али Россию?" Появилось видео с сорвавшими финал ЧМ-2018 активистами 

В сети появилось видео допроса участников российской феминистской панк-рок-группы Pussy Riot, которые пытались помешать матчу финала чемпионата мира по футболу-2018 Франция - Хорватия (4:2).

Кадрами с задержанными на своей странице в Twitter поделился российский оппозиционер Алексей Навальный. Видео снятое, по всей видимости, в ОВД.

Публикуем расшифровку разговора полицейских и участников Pussy Riot:

Полицейский: Наручники! Наручники мне сюда на обоих! Ты, тварь, кто такая? Фамилия, имя, отчество. Вы что, решили России нас*ать?

Петр Верзилов: Нет, мы за Россию, мы за Россию.

Полицейский: А вы знаете, что за это Россия будет штрафные санкции платить ФИФА?

Петр Верзилов: Почему?

Полицейский: По д*очану!

Петр Верзилов: Мы за Россию, очевидно, так же, как вы, если вы за Россию.

Полицейский: Вы Россию подставили под штрафные санкции.

Петр Верзилов: Мы не подставили Россию, неправда.

Полицейский: Вы ненормальные?

Петр Верзилов: Нормальные.

Полицейский: Где вы форму взяли?

Петр Верзилов: [неразборчиво] Напрокат.

Полицейский: Напрокат? Я иногда жалею, что сейчас не 37 год. Просто, иногда жалею. Обос*али Россию, да?

Петр Верзилов: Да мы не обси*али Россию, у нас нет цели. Мы наоборот за Россию.

Полицейский: Что, цели нет? Вы штрафные санкции [неразборчиво] на Россию.

"Я жалею, что сейчас не 37-й год". Допрос Pussy Riot после их акции на Чемпионате Мира. Петя Верзилов @gruppa_voina - майор! pic.twitter.com/EC66A9SaYT — Alexey Navalny (@navalny) 15 липня 2018 р.

Напомним, во время матча финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия на поле "Лужников" выбежали четверо участников Pussy Riot: Петр Верзилов, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Ника Никульшина. Одетые в униформу, они назвали свою акцию "Милиционер вступает в игру" и потребовали освобождения политзаключенных.

Как писал OBOZREVATEL, Путину не дали вручить Кубок мира ФИФА.