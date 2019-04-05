"Тут же заслали": журналист указал на странность в деле Мораеса

Сборная Украины действительно может быть лишена очков в отборочном турнире к чемпионату Европы по футболу 2020 года из-за натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил известный спортивный журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. Он также указал на странность в действиях Федерации футбола Украины в процедуре с получением футболистом паспорта нашей страны.

Жуниор Мораес

"Скандал может закончиться как угодно. Я совсем не понял поведение нашей федерации, которая жутко торопилась с Мораесом. Как только Мораес получил гражданство Украины, его тут же заслали в сборную. Хотя здравый смысл подсказывает, что сначала сделайте запрос в соответствующий комитет ФИФА. Пусть они письменно ответят, что он имеет право играть за сборную Украины", – подчеркнул Франков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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