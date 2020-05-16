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16 мая • обновлено в 17:01
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"Тут делается через пятую точку": Левченко высказался про Украину

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Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал бюрократическую систему нашей страны.

Евгений Левченко

Евгений Левченко

Советский спорт

"То, что в Европе кажется простым, в России и в Украине делается через пятую точку. О людях никто не думает, и меня это сильно расстраивает. Я объездил полмира – везде есть четкие, эффективные инструменты по защите прав граждан. А у нас стучишься в дверь и понимаешь, что она наглухо закрыта для тебя, если ты кому-то не заплатил или у тебя нет связей. И это начинается с самого низового уровня. Поэтому мне неинтересно жить в России или в Украине", – заявил Левченко в интервью Советскому спорту.

Кроме того, экс-игрока сборной раздражает отношение людей к своим правам.

"Многие считают, что у них нет голоса и принимают ситуацию такой, какая она есть. Это неправильный подход. Так вы никогда не победите коррупцию. Хотя есть масса примеров, когда эту проблему решали за очень короткий срок. Было бы у общества желание" ,– подытожил Левченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Левченко выступил с критикой в адрес депутатов Верховной Рады. Спортсмен обвинил парламентариев в затягивании в проведении реформ в стране.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Евгений Левченко
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