''Турцию хочу забыть'': Селезнев откровенно рассказал о переходе в "Малагу"

Форвард национальной сборной по футболу Евгений Селезнев откровенно рассказал, как возник вариант с переходом в испанскую "Малагу" и заявил, что турецкий этап своей карьеры хотел бы поскорее забыть.

"Предложение испанского клуба было самым конкретным и самым лучшим из всех, которые поступили. Главную роль в моем переходе в "Малагу" сыграл Хуан Муньос, с которым я работал в "Днепре". И, кстати, испанский клуб наиболее профессионально подошел к подписанию нашего контракта", — заявил футболист zbirna.com

Испанский этап Евгения Селезнева

Подробно рассказал Евгений Селезнев и о своих выступлениях на турецких футбольных полях, отметив, что хотел бы вычеркнуть этот период из памяти.

"В "Карабюкспоре" могу вспомнить только время, проведенное с Игором Тудором. Классно было работать с этим наставником. А карьеру в "Акхисаре" пусть оценивают специалисты и журналисты. Мне, по крайней мере, удалось с командой выиграть Кубок и Суперкубок Турции. Многие футболисты за всю карьеру не выигрывают столько трофеев…

Я не могу сказать, что на данный момент пребываю в своих лучших кондициях. Как я могу быть готовым на 100 процентов, если люди, которые вместо того, чтобы отпустить меня в "Галатасарай", отправили во вторую команду "Акхисара", — с недоумением сказал игрок.

Прощай, Турция!

Говоря о том, что футболист ждет от игры в новой команде, Селезнев сделал откровенное признание.

"Еще молодым футболистом, мечтал играть в Испании. Да, сейчас "Малага" выступает в Сегунде, но я верю, и постараюсь сделать для этого все, чтобы в следующем сезоне этот клуб выступал в элитном дивизионе", — отметил Селезнев.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард сборной Украины Евгений Селезнев считает нынешнее поколение в национальной команде очень талантливым. При этом футболист турецкого "Акхисар Беледиеспора" дал яркую характеристику бразильскому легионеру "желто-синих" Марлосу.

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