Россия потерпела историческое поражение в Лиге наций. Видео

Максим Иншаков Футбол 20:52, 15.11.2020 Обновлено: 21:04, 15.11.2020

Сборная России по футболу впервые в истории проиграла команде Турции. Поединок 5-го тура Лиги наций в Стамбуле завершился со счетом 3:2.

Встреча складывалась для подопечных Черчесова удачно. Уже на 11-й минуте Денис Черышев открыл счет.

Однако спустя 13 минут ситуация на поле перевернулась и российская сборная осталась в меньшинстве. Польский судья Шимон Марчиняк показал прямую красную карточку Андрею Семенову за нарушение на Дженке Тосуне.

После этого турки с интервалом в 6 минут закатили два гола.

Однако разгрома не получилось. На 57-й минуте Кузяев сократил отставание.

В последнем туре россияне 18 ноября сразятся в гостях с Сербией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 ноября сборная России сенсационно не сумела победить команду Молдовы. Встреча на стадионе "Зимбру" в Кишиневе завершилась со счетом 0:0.

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