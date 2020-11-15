Россия потерпела историческое поражение в Лиге наций. Видео

Сборная России по футболу впервые в истории проиграла команде Турции. Поединок 5-го тура Лиги наций в Стамбуле завершился со счетом 3:2.

Встреча складывалась для подопечных Черчесова удачно. Уже на 11-й минуте Денис Черышев открыл счет.

Однако спустя 13 минут ситуация на поле перевернулась и российская сборная осталась в меньшинстве. Польский судья Шимон Марчиняк показал прямую красную карточку Андрею Семенову за нарушение на Дженке Тосуне.

После этого турки с интервалом в 6 минут закатили два гола.

Однако разгрома не получилось. На 57-й минуте Кузяев сократил отставание.

В последнем туре россияне 18 ноября сразятся в гостях с Сербией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 ноября сборная России сенсационно не сумела победить команду Молдовы. Встреча на стадионе "Зимбру" в Кишиневе завершилась со счетом 0:0.