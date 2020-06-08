Турецкий тренер согласился возглавить "Динамо" – СМИ

Турецкий тренер Эрол Булут дал свое согласие возглавить киевское "Динамо" и даже представил свой проект развития столичного клуба.

Такими данными располагает интернет-издание Fotospor. По его информации, нынешний наставник "Аланьяспора" не является главным кандидатом на работу в "Динамо". Однако, президент "бело-синих" Игорь Суркис рассматривает 45-летнего специалиста в качестве замены нынешнему тренеру команды Алексею Михайличенко.

Эрол Булут

При этом вероятность возвращения Сергея Реброва в столицу Украины выглядит маловероятным. Украинский тренер с большой долей вероятностью примет стамбульский "Фенербахче", цвета которого защищала во время карьеры игрока.

Отметим, что одним из претендентов на пост наставника киевлян СМИ называли Юрия Семина.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" разгромило "Александрию" в матче 25-го тура УПЛ, забив сопернику пять голов.

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