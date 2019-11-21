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21 ноября • обновлено в 15:07
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Российский футболист пропал без вести в Турции

1.5т
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Местонаходжение российского футболиста Заура Садаева, выступающего в чемпионате Турции за "Анкарагюджю", неизвестно.

30-летний футболист не выходит на связь с клубом и не отвечает на телефонные звонки уже более недели, заявил главный тренер турецкой команды Мустафа Каплин в интервью Milliyet.

Заур Садаев

Заур Садаев

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Российский нападающий не вернулся в расположение клуба после перерыва на матчи сборных.

Садаев перешел в стан "Анкарагюджю" в феврале этого года на правах аренды, а летом подписал с командой постоянное соглашение. В России форвард известен благодаря выступлениям за грозненский "Ахмат", в составе которого он провел более 100 поединков.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер миланского "Интера" Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами и пулей.

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