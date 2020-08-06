Турецкий клуб отказался от игрока сборной Украины

Турецкий "Кайсериспор" попросил нападающего сборной Украины Артема Кравца найти себе новый клуб, несмотря на то, что его контракт истекает только летом 2021 года.

Как сообщает издание FutbolArena, команда нашего соотечественника не может позволить себе его зарплату и пообещала оказать максимальное содействие при поиске нового клуба.

"Кайсериспор" занял последнее место в турецкой Суперлиге, со скандалом проиграв в последнем туре чемпионата, но не понизился в классе из-за решения лиги отменить вылет по итогам сезона 2019/20.

Агент Кравца уже начал переговоры с представителями других команд. В Twitter Transfer Merkezi написали, что одним из претендентов на украинского нападающего является Хатайспор, который занял первое место во втором по силе дивизионе и вышел в Суперлигу.

В кандидатуре Кравца заинтересован "Хатайспор" Twitter Transfer Merkezi

В сезоне 2019/20 Кравец принял участие в 22 матчах "Кайсериспора" во всех турнирах, забив 9 голов.

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