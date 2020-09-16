Турецкий клуб нацелился на легионера "Динамо" – СМИ

Турецкий "Ризеспор" заинтересовался датским полузащитником киевского "Динамо" Миккелем Дуэлундом.

Как сообщает издание Takagazete, спортивный директор Йылмаз Бал одобрил кандидутуру 23-летнего футболиста, которого ему посоветовали скауты команды. Обсудив игрока с главным тренером "Ризеспора" хорватом Степаном Томасом, он готов предложить за Дуэлунда около двух миллионов евро.

Датчанин перешел в "Динамо" летом 2018 года и с того времени провел 23 матча за киевлян, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 2 миллиона евро. В первых четырех поединках сезона 2020/21 Дуэлунд провел на поле 6 минут, выйдя на замену в игре первого тура УПЛ против "Олимпика".

Отметим, что во второй половине минувшего сезона за "Ризеспор" выступал Денис Гармаш.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель нападающего "Динамо" Владислава Супряги Леонардо Лиматола рассказал о возможном переезде украинца в Италию.