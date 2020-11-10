Турецкий гранд нацелился на Ярмоленко – СМИ

Михаил Морозов Футбол 15:47, 10.11.2020

Турецкий "Фенербахче" проявляет серьезный интерес к украинскому полузащитнику "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко.

Как сообщает издание Fotomac, спортивный директор стамбульского клуба Эмре Белозоглу лично заинтересован в переходе нашего соотечественника, который должен заменить не оправдавшего ожидания команды эквадорца Эннера Валенсию. "Фенербахче" начал переговоры с "Вест Хэмом" и рассматривает возможность аренды Ярмоленко.

В нынешнем сезоне украинец принял участие в пяти матчах команды в АПЛ, но не сумел отметиться результативными действиями за 97 проведенных на поле минут. На его счету также три поединка в Кубке английской лиги, в которых он забил два гола и отдал три ассиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярмоленко в третий раз стал отцом.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

У Ермака подтвердился коронавирус

Помощник Тищенко "заминировал" Александровскую больницу в Киеве? Лерос показал новое расследование

Украинец из Уханя рассказал, что всем китайцам сделали неизвестные прививки

COVID-19 у Зеленского и Ермака: пусть побудут в шкуре простых людей

Коронавирусом в Украине заразились более 10 тысяч за сутки: статистика Минздрава на 10 ноября