Турецкий гранд нацелился на Ярмоленко – СМИ

Турецкий "Фенербахче" проявляет серьезный интерес к украинскому полузащитнику "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко.

Как сообщает издание Fotomac, спортивный директор стамбульского клуба Эмре Белозоглу лично заинтересован в переходе нашего соотечественника, который должен заменить не оправдавшего ожидания команды эквадорца Эннера Валенсию. "Фенербахче" начал переговоры с "Вест Хэмом" и рассматривает возможность аренды Ярмоленко.

В нынешнем сезоне украинец принял участие в пяти матчах команды в АПЛ, но не сумел отметиться результативными действиями за 97 проведенных на поле минут. На его счету также три поединка в Кубке английской лиги, в которых он забил два гола и отдал три ассиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярмоленко в третий раз стал отцом.