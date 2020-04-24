Турецкий "Анкарагюджю" намерен продлить аренду скандального легионера "Динамо" Родригеса

Михаил Морозов Футбол 17:12, 24.04.2020

Турецкий "Анкарагюджю" хочет продлить арендное соглашение нападающего киевского "Динамо" Жерсона Родригеса, который перешел в команду в зимнее трансферное окно.

"Мы встретились с футболистом и представителями "Динамо", поскольку хотим продлить контракт с Жерсоном. В нашем соглашении не прописана такая опция, но у нас есть устная договоренность с киевским клубом", – цитирует слова президента "Анкарагюджю" Фатиха Мерта издание Ajansspor.

Жерсон Родригес
yurtspor

Он также заявил, что, несмотря на слухи, которые связывали представителя сборной Люксембурга с переходом в один из турецких грандов, Жерсон не получал предложение от "Фенербахче".

В составе "Анкарагюджю" Родригес успел сыграть семь матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.

Как сообщал OBOZREVATEL, проблемы Жерсона Родригеса в "Динамо" начались из-за регулярного нарушения режима и нежелания должным образом выполнять свои профессиональные обязанности.

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