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24 апреля • обновлено в 17:41
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Турецкий "Анкарагюджю" намерен продлить аренду скандального легионера "Динамо" Родригеса

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Турецкий "Анкарагюджю" хочет продлить арендное соглашение нападающего киевского "Динамо" Жерсона Родригеса, который перешел в команду в зимнее трансферное окно.

"Мы встретились с футболистом и представителями "Динамо", поскольку хотим продлить контракт с Жерсоном. В нашем соглашении не прописана такая опция, но у нас есть устная договоренность с киевским клубом", – цитирует слова президента "Анкарагюджю" Фатиха Мерта издание Ajansspor.

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес

yurtspor

Он также заявил, что, несмотря на слухи, которые связывали представителя сборной Люксембурга с переходом в один из турецких грандов, Жерсон не получал предложение от "Фенербахче".

В составе "Анкарагюджю" Родригес успел сыграть семь матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.

Как сообщал OBOZREVATEL, проблемы Жерсона Родригеса в "Динамо" начались из-за регулярного нарушения режима и нежелания должным образом выполнять свои профессиональные обязанности.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Трансферы
Персона
Жерсон Родригес
Место
Турция
Тег
ФК Динамо Киев
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