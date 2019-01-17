Турецкие фанаты ''разорвали'' Коноплянку

Лидера сборной Украины Евгения Коноплянку с нетерпением ждут в Турции. В СМИ появилась информация о том, что полузащитником гельзенкирхенского "Шальке" интересуется "Бешикташ".

В комментариях под фотографией Коноплянки на официальной странице в Instagram турецкие болельщики забросали футболиста надписями "Переходи в "Бешикташ".

Напомним, что немецкий клуб планирует попрощаться с Коноплянкой нынешней зимой. Тренер "Шальке" Доменико Тедеско не рассчитывает на лидера сборной Украины из-за нарушения дисциплины. Коноплянка вместе с партнерами по команде отпраздновал выход в плей-офф Лиги чемпионов в ночном клубе и вернулся в гостиницу лишь под утро. Наставник гельзенкирхенцев остался недоволен выходкой украинца и принял решение о трансфере игрока.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Василий Кравец успешно дебютировал в составе "Леганеса". Защитник национальной сборной помог своей команде обыграть "Реал" в 1/8 финала Кубка Испании.

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