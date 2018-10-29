Тупик для Хацкевича, штрафы для "Зари": 5 оскаров 13 тура УПЛ

За тур до встречи "Динамо" и "Шахтера" - всеукраинского дерби, "на доске расставлены последние фигуры". И эта "партия" в борьбе за чемпионство все больше складывается не в пользу киевлян - они и так постоянно отставали от дончан (в последнее время - на 2 очка), а теперь еще и неожиданно проиграли, еще больше отпустив принципиального соперника. При этом проиграли довольно позорно, не сумев забить седьмой команде чемпионата…

Почему же и как "Динамо" сотворило сенсацию, кто подарил сопернику 5 мячей, а кто будет оштрафован - OBOZREVATEL подводит итоги очередного тура УПЛ.

Герой тура: Владислав Кулач ("Ворскла")

Белобрысый форвард почти всю карьеру довольно буднично скитался по арендам, пока не попал в Полтаву. Поначалу приход Владислава в "Ворсклу" казался "очередным этапом", но спустя время путь Кулача изменился в корне - место в основе, голы, роль лучшего форварда и вызов в сборную Украины.

Теперь же Кулач подтверждает это все. "Ворскла" проводила очень непростой матч с "Олимпиком", оставшись в меньшинстве уже в первом тайме (из-за глупого удаления центрбека Ардина Даллку). И, по сути, исход матча определили два решения Кулача, выданные, можно сказать, "на жилах". Сначала Владислав на последних сантиметрах догнал мяч и буквально с линии сделал прострел к воротам, что привело к автоголу "Олимпика" - так "Ворскла" сравняла счет. А затем Кулач решился на дальний удар, и от перекладины мяч опустился за линию (хотя здесь поклонники VAR сразу усомнились во взятии ворот - момент очень тонкий).

Неудачник тура: "Заря"

Хотя здесь даже можно сказать "неудачник осени" - 6 матчей уже "Заря" не может победить (4 ничьи и 2 поражения), в последний раз выиграв аж 2 сентября у "Арсенала-Киев". Дела у команды Юрия Вернидуба явно плохи - с результатами не вяжется, позиция в турнирной таблице все хуже, а генеральный директор клуба уже прямо угрожает игрокам штрафами.

Самое интересное, что порой "Заре" действительно не везет. Команда осенью 4 раза сыграла вничью, дважды точно быв ближе к победе, чем соперник. А еще две ничьи (по 1:1) пришлись на игры в "Шахтером" и "Динамо" - весьма недурной результат. Но в матче этого тура, с "Александрией", мяч буквально отказывался идти в ворота. С атаками и моментами у луганчан все было в целом в порядке, динамика игры высока, но гола нет. И даже в самой "Заре" не могут точно определить, чего не хватает команде.

Гол тура: Денис Безбородько ("Десна" - первый гол "Мариуполю")

Подобрал на своей половине поля, протащил и дальним ударом отправил мяч точно в "девятку" - явно гол тура, что здесь еще скажешь?

Ключевой момент тура: сенсационное поражение "Динамо" от "Львова"

Не такое сенсационное, как было бы посреди сезона пару лет назад, но тем не менее - "Динамо" в Киеве уступает ФК "Львов". Для "бело-синих" - очередной болезненный и горький удар по амбициям и самолюбию.

Победа над "Ренном" в Лиге Европы далась киевлянам слишком большой ценой, и на фоне остальных проблем они попросту не смогли переломить глухую оборону "Львова". Плюс Хацкевич еще и применил ротацию - как показал матч, сейчас резервные футболисты "Динамо" не на том уровне, чтобы спокойно брать, казалось бы, дежурные очки и обеспечивать результат.

Артем Шабанов (справа) dynamo.kiev.ua

Немало Хацкевича еще попинали и за то, что оставил на скамейке Бурду и выпустил Шабанова, из-под которого и был забит единственный гол. Но у белорусского тренера здесь свои аргументы: "Если бы Бурда чихнул в сторону судьи, мы бы получили четвертую желтую карточку" (уверяя в том, что так бы Бурда получил дисквалификацию по карточкам на дерби с "Шахтером"). И не скажешь, что тренер полностью неправ.

Картина тура: голы "Карпат" в ворота "Черноморца"

Это было что-то… Нет, о действиях самих игроков "Карпат" здесь особо сказать нечего - они сыграли уверенно и просто отправляли мяч в пустые ворота. Но как при этом действовали защитники "Черноморца"!

Такого безобразия в защите в игре УПЛ уже не было очень давно. Некоторые одесские болельщики возмутились настолько, что уже начали искать в матче и результате букмекерский след…