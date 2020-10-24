Цыганык рассказал, как Луческу очень сильно "нашвырял" футболистам "Динамо"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Мирча Луческу

Ведущий "Циганик Live" Игорь Цыганык рассказал, как главный тренер "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал команду после победы над "Гентом" (2:1).

Журналист признался. что после первого тайма румын был доволен игрой своей команды, но затем его настроение поменялось.

"Когда после второго тайма команда радовалась и была очень довольна тем, что ей удалось победить "Гент", то Луческу после флеш-интервью зашел в раздевалку и очень сильно "нашвырял" футболистам. Сказал, что "так прогрессировать мы не будем". Что команда не имеет право так играть. Команда не должна думать исключительно о результате. Команда должна думать, как выглядит на поле. Она должна выглядеть очень пристойно", – сообщил Цыганык в эфире Youtube-канала FootballHub

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Динамо" назвал причину поражения в матче с "Ювентусом".

Ранее свою точку зрения о причинах неудачной игры с "Ювентусом" высказали голкипер "Динамо" Георгий Бущан и главный тренер команды Мирча Луческу.

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