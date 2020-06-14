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14 июня • обновлено в 09:40
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Цыганков забил потрясающий гол со штрафного

1.3т
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Нападающий киевского "Динамо" Виктор Цыганков отметился шедевральным ударом в центральном поединке 26-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Виктор Цыганков (на переднем плане)

Виктор Цыганков (на переднем плане)

ФК Динамо

На 6-й добавленной минуте гостевого матча против "Зари" Чеберко сбил Виктора прямо перед своими воротами в полукруге. Исполнять штрафной удар взялся сам пострадавший и сделал это филигранно.

22-летний футболист сборной Украины словно рукой легко перекинул сетку и положил мяч четко в угол ворот. Голкипер был бессилен спасти свою команду.

Отметим, что матч с "Зарей" стал для Цыганкова 100-м в УПЛ. Он стал 37-м игроком в истории "Динамо", кто достиг такого результата.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок "Заря" - "Динамо" прошел в Запорожье и был прерван из-за сильной грозы. Итоговый счет встречи 3:1 пользу гостей.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Виктор Цыганков
Место
Украина Запорожье
Тег
ФК Динамо Киев
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