Цыганков установил исторический рекорд сборной Украины

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, забив два гола в ворота сборной Сербии, установил рекорд самого быстрого дубля в истории сборной Украины.

В отборочном матче к Евро-2020 футболист дважды поразил ворота сербской команды с интервалом в одну минуту.

До этого рекорд принадлежал также игроку "Динамо" – Виктору Леоненко, который в далеком 1993 году забил два гола в матче со сборной США на 41-й и 43-й минутах.

Всего на счету Виктора Цыганкова – 15 матчей за сборную Украины и 3 забитых гола.

Напомним, что ныне в своей отборочной группе после побед над сборными Сербии (5:0) и Люксембурга (1:0) наша национальная команда уверенно занимает первое место, опережая ближайших конкурентов на 6 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал усталость после матча с Сербией главной причиной неубедительной игры против Люксембурга в четвертом поединке отбора Евро-2020.

Наша команда одержала минимальную победу 1:0, укрепив лидерство в группе.

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