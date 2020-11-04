Цыганков о матче с "Барселоной": могли увезти ничью

Вингер "Динамо" Виктор Цыганков уверен, что в игре с "Барселоной" не хватило реализации хотя бы еще одного момента, чтобы вырвать ничью.

22-летний футболист отметил, что "Динамо" – молодая команда и через такие моменты они только набирают опыт.

"Если бы мы использовали хотя бы еще один свой момент, могли бы увезти одно очко. Доволен командой. Мы вышли и отрабатывали вместе каждый момент. Проиграли, но с честью. Поняли, что с этим соперником можно играть, появлялось пространство. Если бы раньше забили, удалось бы сыграть иначе. За пять лет в чемпионате Украины у меня не было ни одного выхода один на один. Практика нашего чемпионата не позволяет решать такие моменты. Все правильно делаем, но здорово сыграл вратарь", - цитирует Цыганкова "Динамомания" со ссылкой на "Футбол 2".

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 3-го тура Лиги чемпионов "Барселона" – "Динамо" завершилась со счетом 2:1. Гол на счету Виктора Цыганкова.