Цыганков о голе Испании: я не герой, герой – это команда

Лидер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков посвятил свой забитый гол в матче Лиги наций всем фанатам, которые верили в национальную команду.

По словам футболиста, все в сборной понимали, что сыграли предыдущих три матча не лучшим образом.

"Хотели реабилитироваться перед болельщиками. Очень благодарны, что они сегодня пришли и поддержали, мы играем для них. Каждый тренер и футболист отдал душу и сердце на поле, на скамейке", – цитирует Цыганкова tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

22-летний хавбек отказался считать себя героем.

"Я не герой, герой – это команда. Мы вышли на матч с единым коллективным духом, пытались обыграть Испанию. Знаем, что это за сборная, за счет чего они играют. Пытались не дать им сегодня пространства. Их игроки сразу наказывают за самые мелкие ошибки. У нас был коллективный дух – все сложилось удачно", – подытожил Виктор .

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 4-го тура Лиги наций УЕФА Украина – Испания завершился со счетом 1:0. Победный великолепный гол на 76-й минуте забил Виктор Цыганков.