Цыганык назвал любимчика Луческу в "Динамо"

По мнению ведущего программы "Циганик Live" на FootballHub Игоря Цыганыка, любимым футболистом Мирчи Луческу в "Динамо" является Николай Шапаренко.

Журналист признался, что выступлением игрока в октябрьских матчах за сборную Украины был также очень доволен Андрей Шевченко.

"Шапаренко выполнил очень большой объем работы в матча против "Ювентуса". У него не все получается с того, что он задумал, но если смотреть на игру на стадионе с трибун, то заметно, что у него очень нестандартные ходы. Они пока не проходят, но он научится их делать, и его начнут понимать партнеры. Тогда заработает тот механизм, который хочет Луческу. И главным винтиком в этом механизме должен быть Шапаренко", – заявил Цыганык.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цыганык рассказал, как главный тренер "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал команду после победы над "Гентом" (2:1).

Журналист признался. что после первого тайма румын был доволен игрой своей команды, но затем его настроение поменялось.