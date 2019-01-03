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Лидер "Динамо" фантастическим голом обратил внимание УЕФА — опубликовано видео

2.4тЧитать материал на украинском

Ювелирный удар полузащитника киевского "Динамо" Виктора Цыганкова попал в подборку лучших голов от УЕФА (на видео, начиная с 01:00).

Европейский союз представил список самых красивых забитых мячей в Лиге Европы игроками, которые совершили прорыв в сезоне. Среди них оказался и футболист сборной Украины.

Эпизод случился 20 сентября 2018 года в домашнем матче первого тура ЛЕ против "Астаны". На 11-й минуте Цыганков отдал на Буяльского, Виталий сразу же вернул Виктору под удар и капитан "Динамо" шикарным выстрелом в нижний дальний угол открыл счет — 1:0.

Отметим, что встреча в итоге завершилась со счетом 2:2.

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Как сообщал OBOZREVATEL,Цыганков попал в сферу интересов сразу нескольких топовых европейских клубов.

Стоит отметить, что Виктор занял пятое место в списке самых дорогих игроков Премьер-лиги Украины.

Персона
Виктор Цыганков
Теги
ФК Динамо КиевУЕФА
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