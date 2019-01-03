Лидер "Динамо" фантастическим голом обратил внимание УЕФА — опубликовано видео

Ювелирный удар полузащитника киевского "Динамо" Виктора Цыганкова попал в подборку лучших голов от УЕФА (на видео, начиная с 01:00).

Европейский союз представил список самых красивых забитых мячей в Лиге Европы игроками, которые совершили прорыв в сезоне. Среди них оказался и футболист сборной Украины.

Эпизод случился 20 сентября 2018 года в домашнем матче первого тура ЛЕ против "Астаны". На 11-й минуте Цыганков отдал на Буяльского, Виталий сразу же вернул Виктору под удар и капитан "Динамо" шикарным выстрелом в нижний дальний угол открыл счет — 1:0.

Отметим, что встреча в итоге завершилась со счетом 2:2.

🤩 Breakout stars 🤩



🔥 Lo Celso

👌 Djenepo

💫 Havertz

🎯 Jović

🙌 Heintz

👏 Smith Rowe

💥 Tsygankov

⚽️ Cutrone

💨 Sarr

👍 Loftus-Cheek

🚀 Jabá #UEL pic.twitter.com/C8T5cfDyg9 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 3 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL,Цыганков попал в сферу интересов сразу нескольких топовых европейских клубов.

Стоит отметить, что Виктор занял пятое место в списке самых дорогих игроков Премьер-лиги Украины.