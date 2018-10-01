ЦСКА – Реал: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Московский ЦСКА во втором туре Лиги чемпионов сыграет на своем поле с действующим победителем турнира мадридским "Реалом". Игра пройдет во вторник, 2 октября, на главной арене прошедшего ЧМ-2018 "Лужники". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – Реал. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Поединок можно будет увидеть в эфире телеканала "Матч ТВ", где показ игры будет сопровождаться аналитической студией. Также трансляция из Москвы запланирована в эфирной сетке "Матч! Премьер" и белорусского вещателя "Беларусь 5. Интернет".

Отметим, что в стартовой игре турнира "Реал" обыграл дома мадридский "Реал", а ЦСКА чудом ушел от поражения в поединке против чешской "Виктории".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая звезда мадридского "Реала" Криштиану Роналду получил дисквалификацию в Лиге чемпионов.