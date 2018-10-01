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ЦСКА – Реал: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

1.3тЧитать материал на украинском

Московский ЦСКА во втором туре Лиги чемпионов сыграет на своем поле с действующим победителем турнира мадридским "Реалом". Игра пройдет во вторник, 2 октября, на главной арене прошедшего ЧМ-2018 "Лужники". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – Реал. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Поединок можно будет увидеть в эфире телеканала "Матч ТВ", где показ игры будет сопровождаться аналитической студией. Также трансляция из Москвы запланирована в эфирной сетке "Матч! Премьер" и белорусского вещателя "Беларусь 5. Интернет".

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Отметим, что в стартовой игре турнира "Реал" обыграл дома мадридский "Реал", а ЦСКА чудом ушел от поражения в поединке против чешской "Виктории".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая звезда мадридского "Реала" Криштиану Роналду получил дисквалификацию в Лиге чемпионов.

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Место
РоссияМосква
Объекты
Реал МадридЦСКА Москва
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