Игра началась! ЦСКА - Арсенал: онлайн ответного четвертьфинала Лиги Европы

Московский ЦСКА принимает дома лондонский "Арсенал" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Поединок стадии плей-офф проходит в столице России в четверг, 12 апреля.

"Обозреватель" ведет онлайн матча ЦСКА - "Арсенал". Начало поединка в 22:05 по киевскому времени.

Напомним, что первый поединок этих команд завершился разгромной победой англичан. "Арсенал" издевательски разбил дома ЦСКА со счетом 4:1.

ЦСКА - "Арсенал" - 0:0

Арбитр: Феликс Цвейг (Германия)

ЦСКА: 35. Акинфеев, 6. Березуцкий А., 14. Набабкин, 24. Березуцкий В., 4. Игнашевич, 7. Муса, 17. Головин, 25. Бистрович, 63. Чалов, 89. Кучаев, 10. Дзагоев

Запасные: 45. Помазун, 42. Щенников, 8. Миланов Г., 66. Натхо, 80. Хосонов, 11. Витиньо, 75. Жамалетдинов

"Арсенал": 33. Чех, 6. Косельни, 18. Монреаль, 20. Мустафи Ш., 24. Беллерин, 35. Эльнени, 8. Рэмзи, 10. Уилшир, 11. Озил, 9. Ляказетт, 23. Уэлбек

Запасные: 54. Мейси, 16. Холдинг, 31. Колашинац, 4. Мертезакер, 21. Чамберс, 17. Айуоби, 62. Нкетиа

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