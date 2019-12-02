Церемония вручения "Золотого мяча"-2019: где смотреть онлайн, дата и время

Во Франции в понедельник, 2 декабря, состоится церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе – "Золотого мяча".

Шоу пройдет в парижском театре "Шатле". Начало – в 21:30 по киевскому времени. Увидеть прямую трансляцию церемонии можно будет в эфире российского телеканала "Матч ТВ", где показ будет сопровождать студия с участием журналистов и экспертов.

3⃣0⃣ nommés, 1⃣ seul élu.



Lundi, vous connaîtrez le classement complet du #Ballondor France Football 2019.



👉 La liste complète des 30 nommés : https://t.co/FcvwEBRgW9 pic.twitter.com/fzljFcCL3I — #BallondOr (@francefootball) 1 декабря 2019 г.

Отметим, что на награду претендуют 30 футболистов, среди которых сразу семь представителей победителя Лиги чемпионов "Ливерпуля". Главными претендентами на победу считаются лидер "Барселоны" Лионель Месси, звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду, защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и его партнер по команде Мохаммед Салах.

Кроме того, будет вручена премия имени Раймона Копа – лучшему молодому игроку в возрасте до 21 года. На нее претендует вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ уже назвали обладателя "Золотого мяча" 2019 года.

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