Цена зашкаливает: клуб украинца Зинченко побил рекорд всех времен

Английский "Манчестер Сити" вошел в историю как первый клуб, стоимость текущего состава которого превысила 1 млрд евро.

"Манчестер Сити" обладает самым дорогим составом в истории

Об этом говорится в отчете аналитической компании CIES Football Observatory.

Руководство "горожан" потратило на всех своих нынешних игроков 1 миллиард и 14 миллионов евро. Далее в списке идут французский ПСЖ с 913 миллионами евро и мадридский "Реал" – 902 миллиона евро.

Отметим, что в список топ-10 клубов с самым большим объемом инвестиций в футболистов вошли коллективы из пяти ведущих европейских чемпионатов. В нем не присутствуют украинские команды.

1. "Манчестер Сити" – 1014 млн евро

2. "ПСЖ" – 913 млн

3. "Реал" – 902 млн

4. "Манчестер Юнайтед" – 751 млн

5. "Ювентус" – 719 млн

6. "Барселона" – 697 млн

7. "Ливерпуль" – 639 млн

8. "Челси" – 561 млн

9. "Атлетико" – 550 млн

10. "Арсенал" – 498 млн.

Самым дорогим трансфером в истории футбола остается переход Неймара из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году, обошедшийся парижанам в 222 миллиона евро. Рекорд "Манчестер Сити" - трансфер Кевина Де Брюйне из "Вольфсбурга" в 2015 году за 75,7 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Шахтер" вошел в топ-10 уникального рейтинга по версии популярного портала Transfermarkt.

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