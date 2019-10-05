"Целый комплекс": врач "Динамо" озвучил диагноз Бойко

Главный врач первой команды "Динамо" Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья травмированного основного голкипера.

"Денис Бойко на предматчевой разминке с "Лугано" в Санкт-Галене подвернул голеностоп. Мы уже сделали МРТ, которая показала, что у него есть перерастяжение связок наружной группы голеностопного сустава. В принципе, ничего страшного, ведь разрывов нет. Будем надеяться, что его лечение и реабилитация не займут большой срок – в среднем, 7-10 дней. Это время он будет лечиться, проходить физиотерапевтические процедуры, массаж, словом, целый комплекс мероприятий", - цитирует Миронова пресс-служба "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча "Лугано" - "Динамо" завершилось со счетом 0:0. Перед поединком на киевских фанатов было совершено нападение.

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