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17 мая • обновлено в 02:34
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Целовать, плевать и сморкаться: КОМНЕБОЛ ввел запреты для футболистов из-за коронавируса

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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) ввела ограничения для игроков во время и после матчей в связи с пандемией коронавируса.

Целовать, плевать и сморкаться: для футболистов ввели новые правила

Участникам игр будет запрещено целовать мяч, плевать и сморкаться на поле, а также обмениваться футболками. Пить футболисты и представители команд должны строго из личных бутылок. Коронавирус повлиял и на церемонию перед игрой – капитаны не будут обмениваться вымпелами. Все ограничения коснутся и тех, кто находится на скамейке – кроме того, они должны носить маски.

КОНМЕБОЛ создаст медицинский реестр, в который будут внесены данные о состоянии здоровья игроков. Температуру каждого участника будут проверять перед играми. За отказ от прохождения футболисты будут отстранены от матчей, а на клубы наложат штрафы, сообщает Евроспорт со ссылкой на AP.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА решил позволить командам увеличить количество разрешенных замен до пяти, чтобы помочь игрокам справиться с возвращением футбола после пандемии коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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