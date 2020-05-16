Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) ввела ограничения для игроков во время и после матчей в связи с пандемией коронавируса.

Участникам игр будет запрещено целовать мяч, плевать и сморкаться на поле, а также обмениваться футболками. Пить футболисты и представители команд должны строго из личных бутылок. Коронавирус повлиял и на церемонию перед игрой – капитаны не будут обмениваться вымпелами. Все ограничения коснутся и тех, кто находится на скамейке – кроме того, они должны носить маски.

КОНМЕБОЛ создаст медицинский реестр, в который будут внесены данные о состоянии здоровья игроков. Температуру каждого участника будут проверять перед играми. За отказ от прохождения футболисты будут отстранены от матчей, а на клубы наложат штрафы, сообщает Евроспорт со ссылкой на AP.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА решил позволить командам увеличить количество разрешенных замен до пяти, чтобы помочь игрокам справиться с возвращением футбола после пандемии коронавируса.

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