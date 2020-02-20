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20 февраля • обновлено в 23:44
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"Цели не добились": Каштру разочарован матчем с "Бенфикой"

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Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру остался недоволен тем, что его команда в матче с "Бенфикой" пропустила гол.

"Больше бы радовался результату матча, если бы мы не пропустили. Это была одна из целей, которой не добились. Лучше бы выиграли со счетом 1:0. Несмотря на паузу, физических проблем не было. Все были готовы выполнять свою миссию, была самоотдача. Все, что я и ожидал. Команда показала себя достойно: оборонялись высоко, реагировали на потери мяча, сделали много фланговых передач, забили фантастический гол. Я доволен своими игроками. Результат не дает большого комфорта, но и любой другой не дал бы такого чувства", - цитирует португальца tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

По мнению специалиста VAR совсем не сладок для "Шахтера".

"Он почему-то кислый для нас. "Аталанта" еще в голове, не можем забыть. Сегодня нам аннулировали гол из-за пары сантиметров, гол "Бенфики" с пенальти – там все хорошо. Это новые технологи, мы должны с этим жить. Через 2-3 года будем жить с этим хорошо, а пока думаем, что это такое для нас", - отметил Каштру.

Тренер считает, что его команда владел инициативой на поле.

"Люди могут сказать, что мы практически не контролировали концовку первого тайма, но мы доминировали. Как и во второй половине. Полностью доминировали, до 70-й минуты хорошо держались. Статистические данные мне понравились, но еще ничего не решено. К матчу в Лиссабоне подойдем полностью подготовленными. Будем адаптироваться после паузы, в гостях сыграем лучше. Но с этой командой будет сложно играть. Они тоже хотят победить и пройти дальше. "Шахтер" будет сильнее, чем сегодня, но и сопернику будет комфортно играть при своих болельщиках. Фаны сегодня были важны, мы прочувствовали их поддержку", - подытожил португальский наставник.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Лига Европы Шахтер – Бенфика
Персона
Луиш Каштру
Место
Украина Харьков
Теги
ФК Шахтер ФК Бенфика
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