Трюк из чемпионата Украины по футболу завоевал популярность в сети. Видео

В матче пятого тура Первой лиги Украины между "Металлистом-1925" и "Полесьем" (0:0) случился забавный эпизод, который не остался без внимания в сети.

На популярном Instagram-канале 433 появилось видео, главным героем которого стал полузащитник харьковчан Дмитрий Крыськив. Он выиграл борьбу у соперника, но затем оступился и сделал кувырок, чтобы удержать равновесие и продолжить движение вперед.

"Сделать кувырок во время матча? Ладно, подержи мое пиво", – подписан ролик на 433.

Короткое видео с футболистом, который принадлежит донецкому "Шахтеру", набрало почти 450 тысяч лайков и более 1100 комментариев за 15 часов. Пользователи отметили смекалку Крыськива, который нашел необычный выход из сложившейся ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин исполнил сложнейший трюк, забив гол из-за ворот ударом через себя.