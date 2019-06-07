"Трудные моменты": Хацкевич откровенно рассказал о Суркисе

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич, который накануне подписал новый контракт с клубом, признался, что переговоры с президентом Игорем Суркисом проходили непросто.

При этом белорусский специалист отметил, что понимает степень ответственности за результат.

Игорь Суркис и Александр Хацкевич Футбол 24

"Мы общались с президентом о будущем команды не только эти два дня. Были у нас дискуссии, были тяжелые моменты, где-то пошли друг другу на уступки. Самое главное – этот разговор был конструктивным. Цели у команды все равно не меняются. За эти два года давление очень сильное, понятно, что ты приходишь в такой великий клуб. Все мы – болельщики, президент, тренеры, игроки – соскучились по Лиге чемпионов. Считаю, что команда может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать в Киеве гимном ЛЧ", – цитирует Хацкевича "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис откровенно рассказал о деталях контракта с Александром Хацкевичем, упомянув при этом президента Украины Владимира Зеленского.

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