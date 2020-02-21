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21 февраля • обновлено в 13:28
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Троллинг года: в матче Лиги Европы футболист поиздевался над страданиями соперника

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Нападающий амстердамского "Аякса" Райан Бабель издевательски спародировал защитника "Хетафе" Аллана Ньома, который картинно корчился от боли после столкновения с футболистом.

В начале второго тайма поединка Лиги Европы Бабель и Ньом вели борьбу за мяч, в результате чего игрок испанского клуба оказался на газоне, но арбитр фол не зафиксировал. Команды еще несколько секунд продолжали матч, пока судья не остановил встречу из-за Ньома, который корчился от боли.

Райан Бабель насмехается над Алланом Ньомом в матче Лиги Европы

Райан Бабель насмехается над Алланом Ньомом в матче Лиги Европы

Бабель возмутился действиями соперника и начал имитировать его движения, также упав на траву. Камерунец, увидев, что происходит, поднялся на ноги, продолжая хромать, за что тут же был снова высмеян игроком "Аякса". Рефери не оценил юмор нидерландского футболиста и наградил его желтой карточкой.

Отметим, что первый матч между "Хетафе" и "Аяксом" завершился неожиданной победой испанского клуба со счетом 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" удачно начал вторую половину сезона, переиграв "Бенфику" в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.

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Тема
Лига Европы
Место
Испания
Теги
ФК Хетафе ФК Аякс
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