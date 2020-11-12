Трое из "Динамо" и никого из "Шахтера": названа символическая сборная старта УПЛ

Трое футболистов "Динамо" вошли в символическую сборную украинской Премьер-лиги по итогам первых девяти туров чемпионата Украины.

Как сообщается на официальном сайте УПЛ, согласно индексу Wyscout, голкипер киевлян Георгий Бущан, защитник Денис Попов и полузащитник Виктор Цыганков отлично проявили себя на старте сезона. В команду также попали двое представителей "Ворсклы" и "Олимпика" и по одному игроку из "Десны", "Миная", "Ингульца" и "Зари".

Отметим, что в символической сборной отсутствуют футболисты "Шахтера". Полностью список лучших исполнителей на старте сезона УПЛ выглядит следующим образом:

Голкипер: Георгий Бущан "Динамо" (7 матчей, 3 пропущенных гола, 4 матча "на ноль");

Защитники: Денис Балан "Ингулец" (9 матчей, 2 гола, 1 ассист), Сергей Яворский "Ворскла" (8 матчей), Денис Попов "Динамо" (5 матчей, 1 гол), Тарас Сакив "Минай" (9 матчей, 1 ассист);

Полузащитники: Виктор Цыганков "Динамо" (9 матчей, 4 гола, 2 ассиста), Владислав Кочергин "Заря" (9 матчей, 4 гола, 2 ассиста), Андрей Тотовицкий "Десна" (9 матчей, 4 гола, 2 ассиста) и Максим Тейшейра "Олимпик" (9 матчей, 2 гола, 1 ассист);

Нападающие: Владислав Кулач "Ворскла" (8 матчей, 5 голов) и Шахаб Захеди "Олимпик" (9 матчей, 5 голов, 2 ассиста).

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче девятого тура УПЛ донецкий "Шахтер" разгромил "Динамо" и сократил отставание от первого места до одного очка.