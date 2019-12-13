Трое испанских футболистов получили шокирующие сроки за изнасилование 15-летней

Три футболиста из Испании приговорены к 38 годам тюрьмы за изнасилование 15-летней девочки в своих апартаментах.

Как сообщает агентство Independent, 24-летний Карлос Куадрадо, 22-летний Виктор Родригес и 19-летний Рауль Кальво пригласили девочку в квартиру, выключили свет и застали ее врасплох, прежде чем она сумела дать отпор.

Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво Independent

Трио футболистов выступало за клуб четвертого испанского дивизиона "Арандина", который разорвал с ними контракты после их ареста в декабре 2017 года.

Сами игроки не признали свою вину, а также заявили, что не знали, что девушке на тот момент было 15 лет. Пока неизвестно, будут ли они подавать апелляцию на решение суда.

Несмотря на то, что каждый из них получил по 38 лет тюрьмы, в соответствии с испанским законодательством максимальный срок их пребывания за решеткой составит 20 лет.

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