Трижды перебивали пенальти: в Румынии вратарь Попа отбил два и был удален

Яркий матч выдали румынские команд "Рапид" и "Петролул" в матче 1-го тура чемпионата страны в Лиге 2 (втором по силе футбольному дивизионе).

На 65-й минуте "Петролул" заработал право на пенальти, однако удар Сергиу Арнауту отбил 19-летний вратарь "Рапида" Михай Попа. Судья принял решение повторить 11-метровый, так как голкипер раньше времени вышел из ворот.

Игрок стал бурно протестовать и получил за это желтую карточку. Тренер "Петролула" поменял бьющего, но ветеран Лоренцо Маринсеку также не переиграл Попу. Тот вновь отбил удар, выйдя из ворот.

Парень закатил истерику, увидел перед собой второй "горчичник", и отправился отдыхать на трибуны. "Рапид" выпустил запасного голкипера, но его помощь даже не понадобилась – соперник пробил мимо.

Встреча, которую "Рапид" доигрывал вдевятером, завершилась со счетом 0:0.

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