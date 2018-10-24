Триумф Украины в Лиге наций: обзор спортивных СМИ

В центре внимания отечественной прессы снова оказалась сборная Украины, досрочно гарантировавшая себе первое место в групповом турнире Лиги наций.

Харьковскому матчу Украина – Чехия предшествовала печальная новость. Утром в день игры перестало биться сердце Олега Базилевича – одного из лучших украинских форвардов первой половины 1960-х годов и великого тренера, который вместе с Валерием Лобановским в 1975 году привел киевское "Динамо" к триумфу в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА.

Безусловно, футбольная Украина понесла огромную и невосполнимую утрату. Это, в частности, подчеркнул президент страны Петр Порошенко:

"Україна втратила легендарного футболіста і тренера клубу "Динамо" – на 81-му році пішов з життя Олег Базилевич.Завдяки його таланту сотні тисяч хлопців грали в футбол та раділи перемогам улюбленої команди. Співчуття усім прихильникам майстерності Олега Петровича та його рідним" (twitter.com/poroshenko, 16.10.18).

"Для Олега Базилевича, одного из лучших воспитанников, игроков, а затем и педагогов славной школы киевского "Динамо", спорт никогда не являлся работой. На поле, тренерской скамье, университетской кафедре, он всегда оставался творцом и новатором, превратив дело всей своей жизни в высочайшее искусство… С уходом из жизни Олега Петровича мы все понесли невосполнимую утрату. Нас покинул поистине последний из могикан", – высказал соболезнования в связи с кончиной Мэтра вице-президент УЕФА Григорий Суркис (fcdynamo.kiev.ua, 16.10.18).

"На жаль, сьогодні залишилося не так багато тих, хто бачив Базилевича на футбольному полі. А кадри кінохроніки, що дійшли до нас із тих часів, не здатні передати усю глибину таланту, який мав цей нападник, філігранність його техніки, точність його ударів та передач.

Набагато більше документальних свідчень досягнень тренера Олега Базиилевича, який разом із Валерієм Лобановським створив у Києві команду-мрію, яка вперше серед команд нашої країни виграла у 1975-му європейський футбольний трофей. Те "Динамо" назавжди залишиться взірцем для наступних поколінь. Так само залишиться взірцем і один із його тренерів – Олег Петрович Базилевич.

Усі вісімдесят років свого життя він віддав футболу, талант до якого мав із самого дитинства. Олег Базилевич завжди був взірцем для інших і не лише на футбольному полі, а й у повсякденному житті. У дні найвищого злету його тренерська думка випередила свій час", – помянул добрым словом великого динамовца президент киевского клуба Игорь Суркис (fcdynamo.kiev.ua, 16.10.18).

Естественно, известие о смерти Базилевича получило широкое отражение на страницах печатных и электронных СМИ. Было опубликовано огромное количество материалов, рассказывающих о его тандеме с Лобановским, о непростой судьбе, о том, какую огромную роль этот человек сыграл в развитии украинского и всего мирового футбола.

И, наверное, можно говорить, что поединок Украина – Чехия, начавшийся с минуты молчания и завершившийся нашей победой со счетом 1:0, тоже стал своего рода данью памяти Олега Петровича.

ШЕВЧЕНКО НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ

Во-первых, подопечные Андрея Шевченко выполнили турнирную задачу, став недосягаемыми для конкурентов по группе. Таким образом, наша сборная не только получила путевку в топ-дивизион Лиги наций, но и гарантировала себе место во второй корзине при жеребьевке отборочного турнира Евро-2020.

Кроме того, как напомнили многие СМИ, мы теперь имеем запасной путь, ведущий в финальную часть чемпионата Европы.

"Первое место в группе Лиги наций гарантировало для Украины "перестраховку" в виде плей-офф отбора на Евро-2020. Если наша сборная не сможет квалифицироваться на чемпионат Европы через отборочную группу, то в марте 2020 года встретится в плей-офф с еще тремя командами" (Football.ua, 17.10.18).

Во-вторых, в матче с Чехией "сине-желтые" продемонстрировали достаточно содержательный и зрелищный футбол. В разрезе процесса становления команды, этот фактор, возможно, даже важней результата.

Именно на этом аспекте, прежде всего, сфокусировалась пресса, отмечая при этом ключевой нюанс: по-прежнему стремясь контролировать мяч, наши футболисты стали гораздо разнообразней и острей атаковать – и оттого в игре сборной появились яркие краски, радующие глаз.

"Подводя итог и матча, и текущего розыгрыша Лиги наций, следует акцентировать на долгожданной гармонии игры и результата. Команда играет, не страдает, выдавливая очки", – выносит свой вердикт Павел Булах (Footboom.com, 17.10.18).

"Команда Шевченко не гонится за процентом владения мячом, играя скорее по результату и не делая владение ради владения", – пишет Станислав Гончаренко (Sport.ua, 17.10.18).

"Кажется, у нас наконец-то появилась действительно сильная сборная. Да, соперники в Лиге наций были среднего уровня, но, тем не менее, игра и атмосфера в сборной настраивают на хорошее будущее. У нас два лидера на пике формы и в том возрасте, когда крайне необходимо показывать свой максимум (Коноплянка и Ярмоленко), джокер из Бразилии, перспективный форвард (Яремчук), два хорошо дополняющих друг друга опорника (Степаненко и Малиновский), хорошая скамейка, молодые игроки, которые станут топами (Цыганков, Зинченко, Лунин), сильный тренерский штаб. У этой сборной есть все, чтобы попасть на Евро, а потом и на чемпионат мира", – резюмирует Руслан Мороз (Ua.tribuna.com, 17.10.18).

По мнению журналистов и экспертов, очень важно, что украинцы в противостоянии с чехами не только быстро выходили в атаку, но так же быстро переключались на оборонительные действия. Это при том, что наша команда провела два разных тайма с точки зрения тактики: сначала играла первым номером, а после перерыва целенаправленно уступила инициативу сопернику, сделав ставку на контратакующий футбол.

"Ранее сборная нередко проваливала матчи, где доминировала во владении, но позволяла сопернику наказывать себя за малейшие ошибки. Мы упорно бились о защитные стены и носились со знаменами своего обновленного стиля. На нас смотрели с улыбкой и не пускали на Чемпионат мира соперники значительно попроще. Но матч против Чехии стал очень интересным в том, насколько разумно украинцы способны варьировать свою игру и поддерживать баланс между различными ее фазами", – отмечают журналисты сайта "Футбол24" (Football24.ua, 17.10.18).

"Команда Шевченко учится выстраивать разный игровой темп на поле, она старается одинаково продуктивно действовать при разных моделях игры. И против соперника калибра сборной Чехии у нее это уже получается", – делает вывод Кирилл Мазур (Sportarena.com, 17.10.18).

Кроме того, Мазур обращает внимание на интересный тактический ход с Марлосом, который снова сыграл в центре полузащиты, но уже не частил со смещениями на родную правую бровку, а очень удачно опускался вниз, разгоняя наши атаки и задавая им направление.

"Это был очень правильный ход: чехи у центральной линии не работали с Марлосом так же плотно, как выше, при этом он вполне мог вытягивать на себя кого-то из соперников, открывая тем самым зоны Андрею Ярмоленко и Малиновскому", – пишет Мазур (Sportarena.com, 17.10.18).

А аналитик Юрий Денисенко подчеркивает, что независимо от модели игры, сине-желтые стремились действовать дисциплинированно и аккуратно:

"В этом поединке с у сборной Украины был брак в размере 17%, а это лучший результат за все время работы с командой Андрея Шевченко. Чем меньше ошибок, тем больше шансов на победу" (Zbirna.com, 17.10.18).

Еще один позитивный фактор, на который СМИ обратили особое внимание, это – эффективная работа украинских флангов: подопечные Шевченко чаще всего обостряли игру на чужой половине поля за счет забеганий и диагональных передач.

В связи с этим интересное мнение высказал бывший футболист "Шахтера" и сборной Украины Геннадий Орбу:

"Шевченко повернувся до почерку Валерія Лобановського… Нинішній тренер будує атаки через фланги, а його гравці роблять дуже мало пасів через центр. Мені імпонує те, що флангові захисники Караваєв та Матвієнко активно працюють в атаці, роблячи забігання. Такий футбол має майбутнє" (expres.online, 17.10.18).

СМИ весьма активно ретранслировали слова Орбу. Это значит, что проведенная параллель имеет под собой все основания.

Единодушным было и мнение прессы по поводу индивидуального вклада участников матча. Среди полевых игроков больше всего комплиментов получил Руслан Малиновский, который, как и в контрольном спарринге с Италией, стал автором нашего единственного гола. Только на сей раз – победного.

"Фишка Руслана – эффективность, умение быстро принимать решения. При первых-лучших возможностях были удары, среди которых – попадание в стойку, гол, выстрел в нескольких сантиметрах от стойки. То есть это были не удары ради ударов, а акцентированные попытки взятия ворот..., – отдает должное полузащитнику Игорь Семйон (Ua-football.com, 17.10.18).

Автор, правда, уточняет, что Малиновскому следует добавить в надежности и пополнить свой арсенал обостряющими передачами. Но зато несколько раз Руслан выдавал длинные передачи на фланг, резко меняя акценты наступления. То есть делал то, о чем просил тренерский штаб – растягивал редуты соперника.

"В нынешнюю модель игры сборной Украины Руслан Малиновский вписывается почти идеально", – делает вывод Игорь Семйон (Ua-football.com, 17.10.18).

В то же время, отдавая должное работе Андрея Шевченко и рассуждая о прогрессе команды, СМИ не забывают и о тех моментах в игре сине-желтых, которые вызывают определенную тревогу. Прежде всего, это касается оборонительных действий.

Огрехов, несмотря на рекордно малый процент брака, хватало. Моментами наши футболисты недостаточно агрессивно отбирали мяч в центре поля. Эпизодами не хватало взаимопонимания центральным защитникам Бурде и Ракицкому, что, впрочем, вполне объяснимо, поскольку они играли в паре всего лишь второй матч. Имела место и потеря концентрации. В итоге получилось, что, хорошо сыграв в атаке, мы слишком многое позволили соперникам у ворот Пятова.

И вовсе не случайно наш голкипер наряду с Малиновским был признан лучшим игроком матча. Вот что по этому поводу пишут журналисты Football.ua:

"Андрей Пятов отыграл почти образцово. Из самого опасного, отраженного Андреем, стоит упомянуть выстрелы Павелки (дважды), Янкто и Змргала. Янкто выходил почти на рандеву с голкипером, и Пятов сыграл выше всяких похвал" (Football.ua, 17.10.18).

Другими словами, если бы не сэйвы вратаря, который провел один из лучших матчей в составе национальной команды, сценарий поединка в Харькове мог быть другим. Так что у Шевченко и его помощников есть над чем работать.

"Чехия в первом тайме была как минимум не менее опасна в атаке, чем Украина", – напоминает Станислав Гончаренко (Sport.ua, 17.10.18).

"Чехи простили нас за все промахи, сами вдоволь наошибавшись в завершении, а другой соперник обязательно накажет, не дав выиграть победный по содержанию матч", – предупреждает Виталий Пасичный (Sport-express.ua, 17.10.18).

В общем, пресса единодушно сходится на том, что сборная Украины находится на правильном пути, но ее осенние победы – не повод впадать в эйфорию. Аналогичного мнения придерживаются и эксперты. В частности – Андрей Воробей.

"Петь дифирамбы нынешней дружине еще рано. Настоящий ее потенциал хочется увидеть в отборочном турнире Евро. Как и то, как будет выглядеть коллектив в следующем турнире Лиги наций, в соперничестве с топ-сборными Европы, к которым мы пока не относимся… Поэтому ждем следующих баталий со сдержанным оптимизмом", – цитирует бывшего форварда сборной Украины сайт "Команда №1" (zbirna.com, 18.10.18).

УСПЕХИ ЮНОШЕЙ И ПРОВАЛ "МОЛОДЕЖКИ"

В один день с главной командой страны играли наши младшие сборные. Команда U-17 под руководством Владимира Езерского одержала победу над Боснией и Герцеговиной (3:2) и с первого места в группе прошла в элитный раунд квалификации Евро-2019. С аналогичной задачей успешно справилась и сборная U-19, которую возглавляет Сергей Попов – двери в решающий раунд ЧЕ его подопечным открыла победа над сверстниками из Словакии (4:1).

Впрочем, главные матчи отбора у этих команд впереди. Поэтому логично, что пресса сконцентрировала внимание на молодежке Александра Головко, которая свой цикл завершила. Крупно проиграв Голландии (0:3) и заняв в своей отборочной группе лишь третье место, наша вторая по рангу сборная пролетела мимо ЧЕ, а заодно лишилась шансов побороться за путевки на Олимпиаду-2020, которые будут разыгрываться в рамках континентального первенства.

"В голландский Дутинхем наша команда отправлялась за победой… Увы, настоящей борьбы не получилось", – отмечает Евгений Белозеров (Sport-express.ua, 17.10.18).

"Даже в составе, который больше похож на второй, чем на первый – во многом это связано с тем, что одни сильнейшие ребята в этом возрасте давно играют в первой сборной (Де Лигт, Де Йонг, Дамфрис, Бергвейн, Груневельд приняли участие в разгроме немцев, и только последний вышел на замену), а другие – травмированы или отсутствовали по другим причинам (Увейян, Тил, Фосу-Менса), "Оранжевые" не оставили нашим шансов", – резюмирует Евгений Шахов (еженедельник "Футбол", 18.10.18).

СМИ отмечают: в этом матче все было ясно уже к середине второго тайма. Если стартовый штурм хозяев украинские футболисты выдержали, то со второй волной атак не справились. Наша защита затрещала по швам, позволив соперникам забить два мяча подряд.

Судя по публикациям, сам факт поражения команды Головко не стал чем-то из ряда вон выходящим – голландская школа футбола котируется значительно выше украинской. Другое дело, как это произошло. Ведь нам кровь из носу нужна была победа, которая при определенных обстоятельствах оставляла шансы попасть на Евро, а мы получили болезненный проигрыш без шансов.

"Честно говоря, было понимание того, что по классу сборная Нидерландов находится выше нас, но вряд ли кто-то мог предположить, что между противоборствующими сторонами окажется такая пропасть", – удивляется, к примеру, Виктор Надальский (Bolel-ik.com.ua, 18.10.18).

Автор отмечает, что хозяева поля явно превосходили наши футболистов по всем параметрам: не только в технике, сыгранности и скорости, но и в таких компонентах как организация игры, самоотдача и дисциплина. И тут уже, надо полагать, дело не только в уровне индивидуального мастерства игроков. Вполне логичны вопросы к тренерскому штабу, при котором, кстати, наша молодежка проиграла второй отборочный цикл.

Ряд СМИ, в частности, высказали удивление по поводу кадровых решений Головко при определении стартового состава.

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"Неожиданно там появился Валерий Лучкевич, который в текущем сезоне не сыграл за свой клуб ни одной минуты. Возможно, он хорошо тренировался, но почему в таком случае место в основе получил Александр Зубков, который как раз не мог работать в полную силу из-за небольшого повреждения, большой вопрос. В итоге первый выполнил за весь тайм 20 удачных ТТД, а второй – семь. В перерыве их поменяли, но было уже поздно", – пишет, в частности, Юрий Денисенко (zbirna.com, 18.10.18).

При этом на поле так и не вышел динамовец Шапаренко – безусловно, лучший украинский креативщик в этой возрастной категории. А правый защитник Тымчик и правый хав Леднев, имеющие регулярную игровую практику в "Заре" (оба арендованы у "Динамо"), и вовсе не попали в заявку на матч.

Между тем, фланг, который мог бы закрыть цепкий и скоростной Тымчик, в матче против Голландии представлял собой проходной двор. Поскольку защитник "Мариуполя" Кирюханцев, на которого сделал ставку Головко, со своими обязанностями элементарно не справлялся. Согласно данным, которые привел на своей страничке в "Фейсбук" популярный блогер Михаил Смоловой, за 90 минут матча Кирюханцев выиграл лишь… одно из 29 (!) единоборств.

Словом, у прессы есть все основания полагать, что наш тренерский штаб допустил определенные кадровые просчеты. Звучали и упреки по поводу тактики – мол, сложно было понять, за счет чего же Головко собирался выиграть этот матч.

Но, безусловно, причины неудачи нашей молодежной сборной следует гораздо глубже. В этом контексте заслуживает внимания материал Андрея Шахова на сайте fraza.ua "Очередной пролет мимо Олимпиады. Почему так случилось?", который ретранслировали многие интернет-источники.

Автор отмечает несколько важных моментов. К примеру, неудачную для нас жеребьевку: по сути, мы попали в самую сильную группу, где кроме Голландии, оказались Англия и Шотландия.

Несомненно, сказалась кадровая чехарда – в 10-ти матчах отборочного цикла за молодежку сыграли 38 (!) футболистов. И надо полагать, состав постоянно тасовался не только по той причине, что тренер не мог определиться с костяком…

Ну и, само собой, дело так же в самих футболистах, многие из которых перестают прогрессировать или вовсе теряются при переходе из юношеского футбола в молодежный, и из молодежного во взрослый.

"На мой взгляд, это самая главная проблема нашего футбола, когда молодые футболисты, подписав первый контракт на круглую сумму, этим довольствуются, снижая требования к себе", – пишет Шахов (fraza.ua, 19.10.18).

Сложно не согласится с автором: тема актуальная, в прессе о ней упоминали уже неоднократно, и, несомненно, этим нужно целенаправленно заниматься. По крайней мере, предпринимать конкретные шаги и меры. И думать об этом должны в первую очередь те, кто отвечает за развитие украинского футбола – то есть, руководители и соответствующие структуры ФФУ. Тот же комитет национальных сборных.

Тем более, что у нас на клубном уровне есть весьма показательные примеры того, как грамотно работать с молодежью. Прежде всего, это киевское "Динамо", в последнее время делающее ставку на молодых украинских игроков – преимущественно своих воспитанников, прошедших через горнило клубной академии.

В ее стенах юные футболисты получают отличную школу, что подтверждается стабильно высокими результатами. К слову, на днях "Динамо" U-13 на одном дыхании выиграло серьезный турнир Ateitis Cup в Вильнюсе, участие в котором принимали 36 команд. В том числе – дортмундская "Боруссия".

"Лучший бомбардир соревнований Федор Задорожный записал на свой счет 7 голов в шести матчах, вратарь Вячеслав Суркис не пропустил ни одного мяча на турнире, а Александр Галич получил приз лучшему защитнику соревнований", – отмечает ключевых исполнителей команды официальный сайт "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua, 21.10.18).

Не менее важно и то, что в клубе знают, как выводить талантливых мальчишек на новый уровень. Достаточно посмотреть, сколько сейчас молодых игроков находится в обойме главной клубной команды. Почему-то эти ребята не теряются при переходе во взрослый футбол. Значит, их правильно воспитывают. А еще – очень щепетильно распределяют их физический потенциал, что, возможно, является самым главным нюансом.

Весьма познавательный пост по этому поводу после субботнего поединка "Ворскла" – "Динамо" (0:1) опубликовал главный редактор "Футбольного клуба" Игорь Линник.

"Самое ценное, о чем следует говорить, это об одновременном пребывании на поле в составе "Динамо" 18-летнего Супряги, 19-летнего Миколенко, 20-летнего Цыганкова и 21-летнего Шепелева, – считает автор. – При этом каждый из них был не только чрезвычайно полезен команде, но и сильнее любого из более опытных их визави!", – пишет Линник (footclub.com.ua, 21.10.18).

В то же время журналист очень верно подмечает, что молодые игроки, как правило, не готовы играть по 90 минут два раза в неделю. Это чревато ранним износом еще не окрепшего организма. Не случайно же мудрый Валерий Лобановский основательно доводил молодежь перед тем, как бросать ее во взрослый футбол, да и в состав она входила у него постепенно. За редким исключением. Таковым сейчас в "Динамо", пожалуй, можно назвать Цыганкова, но он и вышел на взрослый уровень гораздо раньше сверстников, начав появляться в основе еще при Сергее Реброве.

"К сожалению, проблемная тема спортивной физиологии – особенностей развития человеческого организма в период начала зрелости, возмужания – при всей ее актуальности совершенно не обсуждается в нашем футболе ни федерацией (там идет процесс тотальной деквалификация специалистов), ни клубами, ни СМИ (мальчики и девочки, пришедшие работать сюда в последние 10-15 лет, даже не подозревают о важности этой темы). Однако в клубе "Динамо", несомненно, необходимыми знаниями, опытом располагают…", – пишет Игорь Линник (footclub.com.ua, 21.10.18).

Таким образом, эксперт не только поднимает важнейший вопрос, но и подсказывает, где можно найти адекватный ответ, чтобы применить полученные знания в масштабах страны. Только, к сожалению, тех, кто нынче заседает в главных кабинетах Дома футбола, волнуют совсем другие темы.