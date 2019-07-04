"Триумф нацизма": испанские фанаты устроили Зозуле новый круг ада

Болельщики испанского клуба "Райо Вальекано" устроили травлю украинскому форварду Роман Зозуля, который накануне подписал новый контракт с "Альбасете".

Как многие помнят, в свое время украинец мог играть в "Райо", но фанаты этого клуба посчитали Зозулю нацистом и выступили против подписания контракта с ним. В итоге Роман оказался в "Альбасете", где его любят и уважают. Однако, как сообщает "Динамомания", у болельщиков "Райо" и некоторых других, примкнувших к ним, реакция на то, что Зозуля остается в Испании еще на два года, оказалась совсем неадекватной.

Фанаты "Райо" дошли до того, что атаковали страницу "Альбасете" в Twitter, соревнуясь между собой в том, кто оставит более гадкий комментарий в адрес Романа. Смысл потока злобных тирад сводится к тому, что некая группа неадекватных людей выступает против того, чтобы Зозуля продолжал играть в Испании.

Роман Зозуля

Alberto: Такие футболисты не должны играть в Испании. Не знаю, чем он на самом деле занимался в Украине во время войны, но дыма без огня не бывает. Все эти фотографии Зозули с оружием, в странных футболках, военной форме и так далее - это все лишнее для нашего футбола. Зозуля должен или отказаться от любого намека на политику, или пусть возвращается в Украину.

Manu: Если Зозуля так сильно любит Украину, то почему он играет в Испании? Пусть едет к себе на родину, воюет с Россией и помогает своей армии. Но почему-то Зозулю мы видим только на испанских пляжах, а в это время в его стране идет война.

Fando: Роман Зозуля - это человек, который принимал активное участие в создании клуба "Днепр-1". Это команда, которая была образована и названа в честь военных подразделений. Писали о том, что Зозуля помогал этим подразделениям деньгами и даже планирует завершить карьеру в "Днепре-1". Зозуля - это явно не тот человек, который вне политики.

Tanos: У Зозули очень плохая репутация в Испании. Странно, что "Альбасете" принципиально хотел продлить контракт с этим человеком. Нельзя сказать, что это выдающийся футболист, что его невозможно заменить. А вот политические взгляды Зозули вызывают много вопросов. Это если говорить без ругательств. Кто знает, возможно, у руководства "Альбасете" такие же политические взгляды?

Dani: Фашисты.

Pablo: Нацист.

Vancris: Пусть этот нацист умрет.

Adri: Подписание нового контракта с Зозулей - это триумф нацизма.

Зозуле устроили травлю в Испании

Стоит отметить, что фанаты "Альбасете" стали на защиту украинского нападающего. Отвечая на выпады фанов "Райо", они заявляют, что любой, кто обзывает Зозулю нацистом или фашистом, просто подвергся пропаганде. По словам болельщиков "Альбасете", Роман - прекрасный человек и гордость клуба, он никогда ни с кем не конфликтовал и к нему нет никаких вопросов.

"Если бы все нацисты были такими, как Роман, мы жили бы в прекрасном мире. К сожалению, в наше время все перепуталось. Сейчас те, кого называют нацистами, делают добрые дела. А те, кто обвиняют других в нацизме, сами ведут себя отвратительно", - написал один из поклонников "Альбасете".

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Зозуля мог этим летом перейти в киевское "Динамо", однако решил продолжить карьеру на Пиренеях.

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