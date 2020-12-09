Триумф Киева и разгром "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 8 декабря

Матчами в группах Е, F, G и H стартовал 6-й тур футбольной Лиги чемпионов сезона 2020/2021. 16 лучших команд Европы во вторник, 8 декабря, провели заключительные поединки в своих квартетах.

Киевское "Динамо" порадовало своих болельщиков, минимально обыграв венгерский "Ференцварош" и квалифицировавшись в плей-офф Лиги Европы.

Соперник украинцев по группе G "Барселона" была разгромлена на своем поле туринским "Ювентусом". Форвард гостей Криштиану Роналду оформил дубль.

Среди других результатов стоит отметить провал "Зенита", который не удержал домашнюю победу над "Боруссией", проиграв со счетом 1:2.

Матч ПСЖ – "Истанбул" был прерван из-за расизма рефери.

"Челси" Англия – "Краснодар" Россия 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 24 Кабелла, 1:1 – 28, пенальти Жоржиньо.

Челси – Аррисабалага, Рюдигер, Эмерсон, Кристенсен, Аспиликуэта, Ковачич (Канте, 74), Гилмор, Хавертц (Вернер, 74), Жоржиньо, Анджорин (Жиру, 80), Абрахам.

Краснодар – Городов, Рамирес, Смольников, Мартынович, Панталеао (Сорокин, 74), Классон, Ольссон (Камболов, 80), Вильена, Кабелла (Сулейманов, 80), Вандерсон (Чернов, 80), Берг (Марков, 90).

Предупреждение: Аспиликуэта (82).

"Ренн" Франция – "Севилья" Испания 1:3 (0:2, 1:1)

Голы: 0:1 – 32 Кунде, 0:2 – 45 Эн-Несири, 0:3 – 81 Эн-Несири, 1:3 – 86, пенальти Рюттер.

Ренн – Сален, Далберт, Траоре, Да Сильва (Агерд, 70), Мауасса (Трюффер, 79), Гренье (Те, 79), Камавинга, Доку (Гбоо, 79), Нзонзи, Соппи, Ньянг (Рюттер, 70).

Севилья – Буну, Кунде, Серджи Гомес (Фернандо, 76), Диего Карлос, Рекик, Оливер Торрес (Васкес, 83), Ракитич, Сусо (Оскар Родригес, 76), Гудель, Идрисси (Окампос, 72), Эн-Несири (Фернандес, 83).

Предупреждения: Траоре (23), Эн-Несири (23), Гренье (45), Рекик (50), Да Сильва (62), Соппи (72).

"Зенит" Россия – "Боруссия" Д Германия 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 16 Дриусси, 1:1 – 68 Пишчек, 1:2 – 78 Витцель.

Зенит – Кержаков, Прохин, Дуглас Сантос, Ракицкий (Ловрен, 67), Кузяев (Вендел, 61), Сутормин, Барриос, Оздоев (Круговой, 79), Малком (Караваев, 79), Азмун, Дриусси (Дзюба, 60).

Боруссия Д – Хитц, Шульц, Пишчек (Загаду, 72), Хуммельс (Санчо, 72), Пасслак (Мукоко, 58), Брандт (Рейна, 58), Витцель, Азар (Кнауфф, 83), Беллингем, Ройс, Джан.

Предупреждение: Азмун (10).

"Лацио" Италия – "Брюгге" Бельгия 2:2 (2:1, 0:1)

Голы: 1:0 – 12 Корреа, 1:1 – 15 Вормер, 2:1 – 27, пенальти Иммобиле, 2:2 – 76 Ванакен.

Лацио – Рейна, Ачерби, Худт (Раду, 46), Луис Фелипе, Лаццари, Лейва (Эскаланте, 75), Марушич, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 75), Корреа (Перейра, 86), Иммобиле (Кайседо, 75).

Брюгге – Миньоле, Соболь, Рикка, Мата (ван дер Бремпт, 84), Коссуну, Вормер, де Кетеларе, Диатта (Окереке, 84), Баланта (Ритс, 77), Ланг (Дели, 42), Ванакен.

Предупреждения: Соболь (2), Худт (36), Марушич (90).

Удаление: Соболь (39).

"Барселона" Испания – "Ювентус" Италия 0:3 (0:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 13, пенальти Роналду, 0:2 – 20 Маккенни, 0:3 – 52, пенальти Роналду.

Барселона – тер Стеген, Дест, Альба (Фирпо, 55), Араухо (Мингеса, 82), Лангле (Умтити, 55), де Йонг, Пьянич, Тринкау (Брэйтуэйт, 46), Педри (Пуч, 66), Гризманн, Месси.

Ювентус – Буффон, де Лигт, Данило, Бонуччи, Алекс Сандро, Маккенни, Куадрадо (Бернардески, 85), Артур (Бентанкур, 71), Рэмзи (Рабьо, 71), Мората (Дибала, 85), Роналду (Кьеза, 90).

Предупреждения: Альба (27), Рэмзи (28), Лангле (30), Мората (53), Умтити (60), Данило (69), Фирпо (78).

"Динамо" Киев Украина – "Ференцварош" Венгрия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 60 Попов.

Динамо Киев – Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Цыганков (Леднев, 86), Шапаренко, де Пена (Супряга, 70), Сидорчук (Андриевский, 90), Вербич (Родригеш, 86), Гармаш (Шепелев, 70).

Ференцварош – Дибус, Двали, Блажич, Ловренчич (Ботка, 80), Хайстер, Зубков (Мак, 80), Харатин (Изаэл, 74), Нген (Боли, 86), Лаидуни, Узуни (Батурина, 73), Сомалиа.

Предупреждения: де Пена (27), Гармаш (37), Лаидуни (45), Харатин (47), Блажич (59), Изаэл (84).

ПСЖ Франция – "Истанбул" Турция 0:0 (прерван)

ПСЖ – Навас, Кимпембе, Флоренци, Маркиньос, Баккер, Рафинья, Данилу Перейра, Верратти, Паредес, Мбаппе, Неймар.

Истанбул – Гюнок, Карлуш Понк, Калдырым, Рафаэл, Кахведжи, Топал, Текдемир, Озджан, Тюрюч, Кривелли, Гульбрандсен.

Предупреждения: Текдемир (10), Рафаэл (12).

"РБ Лейпциг" Германия – "Манчестер Юнайтед" Англия 3:2 (2:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 2 Анхелиньо, 2:0 – 13 Айдара, 3:0 – 69 Клюйверт, 3:1 – 80, пенальти Бруну Фернандеш, 3:2 – 82 Погба.

РБ Лейпциг – Гулачи, Анхелиньо (Хальстенберг, 87), Орбан, Мукиеле, Конате, Айдара, Кампль (Адамс, 75), Ольмо (Клюйверт, 56), Забитцер, Форсберг (Поульсен, 56), Нкунку.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Линделеф (Туанзебе, 78), Шоу (Уильямс, 61), Магуайр, Теллес (ван де Бек, 46), Бруну Фернандеш, Мактомини, Матич (Погба, 61), Уан-Биссака (Фосу-Менса, 77), Рэшфорд, Гринвуд.

Предупреждения: Бруну Фернандеш (5), Мукиеле (32), Забитцер (35), Шоу (43), Магуайр (62), Клюйверт (62), Уильямс (68), Линделеф (77), Адамс (81).

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду свой матч в Лиге чемпионов проведет и донецкий "Шахтер". Уже стали известны телеканалы, которые покажут игру.