Триллер в Мариуполе: "Заря" потерпела неожиданное поражение в УПЛ

Луганская "Заря" не сумела зацепиться за очки в Мариуполе в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги. Насыщенный поединок с пятью забитыми мячами, двумя удалениями и незабитым пенальти завершился в пользу мариупольской команды, которая перед началом встречи считалась аутсайдером у букмекеров, со счетом 3:2.

Уже к концу первого тайма подопечные Александра Бабича обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча благодаря дублю Борячука. Сначала арендованый форвард с 11-метровой отметки сумел развернуться и точно пробить по воротам Фелипе Луиса, а затем точно замкнул прострел после розыгрыша стандарта.

В начале второго тайма у "Зари" был отличный шанс сократить отставание, но у Кочергина, пробивавшего 11-метровый, сдали нервы.

Уже спустя пять минут "Мариуполь" остался вдесятером: вторую желтую получил Федорчук. Но терпели хозяева недолго: спустя менее 15 минут арбитр уравнял составы. Прямую красную за срыв атаки получил Караваев.

Под конец встречи Александр Зубков точным ударом довел счет до разгромного, наказав луганчан за халатность в обороне.

Пока расслабленный "Мариуполь" уже добавлял в свой актив победу, "Заря" едва не сотворила настоящую сенсацию. Подопечные Юрия Вернидуба сумели отквитать два мяча в компенсированное время. Совсем немного не хватило луганчанам, чтобы зацепиться за очки в противостоянии.

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